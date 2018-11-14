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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:28 ص
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-11-2018

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:22 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-11-2018 عملات - أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجلت العملات اليوم الأربعاء 14-11-2018، استقرارا وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم ،ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.04 جنيه للشراء، 20.23 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.03 جنيه للشراء، و 23.30 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، انخفاضا طفيفا وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.76 جنيه للبيع.


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