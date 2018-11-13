وكيل "تعليم الإسماعيلية": التعليم الخاص شريك رئيسى فى التطوير

أكد الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على أهمية التواصل بين إدارات مدارس التعليم الخاص والمديرية فى إطار تنسيق العمل والاستفادة من الاستراتيجيات المشتركة فى تطوير التعليم.

وتابع خلال لقاء ومديرى التعليم الخاص اليوم الثلاثاء بحضور عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية، يمكن نقل الخبرات والاستفادة من تجارب التعليم الخاص فى المدارس الحكومية إلى جانب تبادل الزيارات، مشيرًا إلى أن جودة التعليم فى المرحلة المقبله تتطلب تضافر الجهود بين الجميع.

وأكد "قبيصى"، على ضرورة الالتزام بذلك حتى لا يعتبر مخالفه لتعليمات الوزارة وقرار وزير التربية والتعليم مؤكدًا على أهمية تفعيل الأنشطة والإبداع فى تطويعها.

وحول وصول التابلت للمدارس الثانوية قال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن مدن القناة ستكون فى صدارة المحافظات التى يتم استلام طلاب الصف الأول الثانوى بها لأجهزة التابلت مؤكدًا أن الوزارة ستمنح طلاب المدارس الخاصة التابلت وهى كما أوضحت منحه من الدولة لأبنائها بالمدارس الخاصة مطالبًا المدارس ضرورة تسليم السجل الإحصائى.

من جانبه قال عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية إن التواصل مع المدارس الخاصة هام وضرورى من أجل التنسيق وإزالة العقبات فى طريق التطوير المنشود للعملية التعليمية.