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وكالة إيطالية: لقاء يجمع السيسى وحفتر والسراج بحضور كونتى فى باليرمو

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:02 م
وكالة إيطالية: لقاء يجمع السيسى وحفتر والسراج بحضور كونتى فى باليرمو الرئيس السيسى والمشير حفتر وفائز السراج
كتب : أحمد جمعة
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قالت تقارير إعلامية إيطالية، إن لقاء استمر لمدة نصف ساعة، على هامش مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا، فى مقر انعقاده (فيلّا إيجيا)، جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السرّاج، والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.

 

وأكدت وكالة آكى الإيطالية، على أن الاجتماع حضره الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى، رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان.

 

وكان المشير خليفة حفتر قد وصل إلى مدينة باليرمو، الثلاثاء، حيث تستأنف اليوم أعمال اليوم الثانى للمؤتمر الدولى لأجل ليبيا.


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