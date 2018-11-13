وفد ألمانى يشيد بسرعة الإنجاز وجودة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفداً ألمانياً رفيع المستوى، خلال زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بمقر الجهاز، وتم عرض فيديو يوضح حجم الإنجازات فى المدينة لكل المشاريع التى يجرى تنفيذها حالياً، وأبدى الوفد إعجابه الشديد بسرعة الإنجاز، وجودة الأعمال.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود: أبدى الوفد الألمانى اهتمامه بالمشاريع المختلفة، وحجم الإنجاز المبذول فى وقت قياسى، وأعربوا عن تطلعهم الشديد لإقامة جامعة ألمانية دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت اسم "الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية" ولأول مرة يتم تنفيذها فى مصر، حيث سيحصل خريجو الجامعة على شهادة ألمانية.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوفد الألمانى قام باصطحاب المكتب الفني الذي سيقوم بتنفيذ مشروع الجامعة الألمانية، كدليل على اهتمامهم بسرعة البدء فى التنفيذ، وإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، كما زاروا الموقع المقترحة لتنفيذ الجامعة على الطبيعة، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بالموقع.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أن أعضاء الوفد الألمانى أعربوا فى ختام الزيارة عن سعادتهم الشديدة بهذا المشروع القومى العملاق، الذى يتم تنفيذه فى وقت قياسى وبأعلى جودة، ويُعد نقلة حضارية تاريخية.