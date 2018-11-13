وزير التعليم العالى يزور كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

كتب وائل ربيعى

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الثلاثاء، كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها، يرافقه الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور سيد قنديل عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الوزير على أهمية كلية الفنون الجميلة، مشيرًا إلى أنها تعد من أبرز الكليات الفنية على مستوى الجامعات ليس في مصر فقط، وإنما على مستوى الوطن العربى والعالم.

وخلال الزيارة تفقد عبدالغفار جاليريهات الكلية، وما ضمته من أعمال فنية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستمع سيادته إلى شرح مفصل حول هذه الأعمال، التي تنوعت بين نحت ولوحات جدارية و زيتية.

كما زارالوزير المتحف الرئيسى للكلية، وعبر عن سعادته وإعجابه بما شاهده داخل المتحف من قطع فنية نادرة تنتوع بين لوحات زيتية وأعمال نحت لكبار أساتذة الكلية، التى ترجع إلى ستينيات القرن الماضى، وتعد من القطع الفنية النفيسة على مستوى مصر والعالم.