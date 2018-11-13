video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالدقهلية ويفتتح عدة مساجد

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:25 ص
وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالدقهلية ويفتتح عدة مساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

يؤدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الجمعة القادمة، خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام بمركز السنبلاوين ، تحت عنوان : " حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء " في إطار حملة وزارة الأوقاف العالمية للتعريف بنبي الإسلام ، نبي الرحمة ، نبي الإنسانية ، نبي السلام (صلى الله عليه وسلم ) .

ويفتتح الوزير، عددا من المساجد بالمحافظة ، يأتى على رأسها المسجد الكبير بقرية كفر عزام بمركز السنبلاوين الذى يخطب به الوزير.

ويلتقي الوزير، بقيادات الدعوة بمحافظة الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية, وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي بالمحافظة.

ياتى ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقــاف: مصر بلد الإنسانية وستظل موطنا للعيش المشترك ودارا للسلام

"الأوقاف" :مكافأة لمن يرشد بالمستندات عن أى وقف غير مدار بمعرفة الوزارة

رفع مكافأة المدارس العلمية بشمال سيناء 100% و 33% للمحافظات

الأوقاف تفتح باب التقديم لإمامة المصلين فى صلاة القيام بمكافات مجزية

وزير الأوقاف

السنبلاوين

نبي الرحمة




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة