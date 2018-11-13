وزير الأوقاف يخطب الجمعة بالدقهلية ويفتتح عدة مساجد

كتب إسماعيل رفعت

يؤدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الجمعة القادمة، خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام بمركز السنبلاوين ، تحت عنوان : " حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء " في إطار حملة وزارة الأوقاف العالمية للتعريف بنبي الإسلام ، نبي الرحمة ، نبي الإنسانية ، نبي السلام (صلى الله عليه وسلم ) .

ويفتتح الوزير، عددا من المساجد بالمحافظة ، يأتى على رأسها المسجد الكبير بقرية كفر عزام بمركز السنبلاوين الذى يخطب به الوزير.

ويلتقي الوزير، بقيادات الدعوة بمحافظة الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية, وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي بالمحافظة.

ياتى ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية.