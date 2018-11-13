هل رفع اليدين يجعل الدعاء مستجابا أم لا؟.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر

كتب لؤى على

أدعو كثيرا دون رفع اليدين فقالت لى صديقتي إن رفع اليدين تجعل الدعاء مستجابًا فهل هذا صحيح؟ ، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

رفع الأيدي في الدعاء يعتبر من أسباب الإجابة، وقد وردت بعض النصوص بما يفيد ذلك ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن ربكم حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» فجعل النبى صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين متى سلم مطعم الإنسان ومشربه وملبسه من الحرام، ولذا ننصح برفع اليدين ففيهما معنى التذلل والرجاء، والتوبة من كل الأسباب المانعة من الإجابة، وليس معنى ذلك أن من لم يرفع يديه محروم من الإجابة فقد لا يتاح للمرء رفع اليدين كما لو كان فى طريق أو مواصلات أو غير ذلك، ولكنها أحد الأسباب التى يحرص عليها ​​المسلم والمسلمة متى أمكنه ذلك.