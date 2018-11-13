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ميشيل أوباما تعود إلى مدرستها الثانوية فى شيكاغو

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:42 م
ميشيل أوباما تعود إلى مدرستها الثانوية فى شيكاغو ميشيل أوباما
رويترز
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زارت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما مدرستها الثانوية أمس الاثنين قبل يوم واحد من بدء جولة حول كتابها الذى طال انتظاره والذي سيبدأ بيعه اليوم الثلاثاء.

والتقت أوباما مع الطلاب فى مدرسة ويتنى إم يونج ماجنت فى شيكاجو التى تخرجت فيها عام 1981. وتسرد المذكرات حياة ميشيل التى ترعرعت فى ساوث سايد بشيكاجو وصولا إلى سنوات عملها فى البيت الأبيض كأم لطفلتين وأول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقى.

ويأتى نشر المذكرات وفاء بجزء من اتفاق توصلت إليه دار النشر بنجوين راندوم هاوس معها ومع زوجها الرئيس السابق باراك أوباما بعد أن ترك منصبه والذى بموجبه يصدر كل من الزوجين كتابا واحدا نظير مبلغ يزيد عن 60 مليون دولار حسبما أشارت تقارير.

 

 


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