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"مياه القناة" تطهر خطوط مياه والصرف الصحى بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:34 م
"مياه القناة" تطهر خطوط مياه والصرف الصحى بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد المهندس أحمد الصحصاح رئيس مياه القناة، على تم تنفيذ خطة التطهير والجارى متابعتها بصفة يومية فى نطاق القطاعات الثلاثة "الإسماعيلية - السويس - بورسعيد "، حيث واصلت فرق التطهير الانتهاء من منطقة شباب المدينة بشبكات الزهور ببورسعيد تحت إشراف أيمن كامل نائب رئيس القطاع، باستخدام سيارات النافورى والفاكيوم، والتكثيف فى تلك المناطق من أجل التطهير لعدم انسداد تلك الشبكات حتى لا يحدث تراكم للمياه.

 

 وأشار الصحصاح، إلى أنه تم أيضًا فى القنطرة شرق الإحلال والتجديد بمحطة الصرف الصحى رقم "3" وتركيب اللوحة الكهربائية والمولد الجديد بقدرة 250 كيلو فولت، وبخصوص محطة رقم "2" للصرف الصحى فى عزبة الغطوس، تم تركيب عدد "3" طلمبات غاطسة وذلك لزيادة قدرة المحطة، وحل مشكلة عزبة الغطوس بعد شكاوى المواطنين من غرق شوارع العزبة، والانتهاء من ربط مركز شباب قرية الأمل على شبكة الانحدار الخاصة بالقرية وتمت هذه الأعمال بمتابعة من المهندس أحمد أبو زيد نائب مدير المنطقة.

 

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناة، أنه واصلت فرق التوعية فى الإسماعيلية وبورسعيد استكمال برنامج التوعية المكثف، والذى يتم تنفيذه حيث تم عقد ندوة بمدرسة أبو سلايه للتعليم الأساسى بالتل الكبير ومدرسة العصفورى الإعدادية التجربيبة المشتركة، وتم التركيز على مشاركة التلاميذ فى مفهوم فلسفة جديدة نحو التعامل مع مياه الشرب من خلال بيان قيمتها، ومراحل التنقية التى تهتم بها الدولة من أجل توصيل مياه الشرب المطابقة للمواصفات للمواطنين والمجهود الذى يبذل بالمحطات والشبكات من أجل إنجاز أفضل خدمة للمواطن، كما تم التركيز على التمسك بالسلوكيات الإيجابية التى تساعد على توفير المياه وعدم الإسراف فى استخدامها، كذلك البعد عن السلوكيات السلبية التى تؤدى إلى إحداث فاقد وإسراف فى المياه.


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