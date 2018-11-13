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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الملف الليبى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:19 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الملف الليبى السيسى ورئيس وزراء إيطاليا
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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية، مشيرا إلى انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.
 

 
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس غير مستقر، حيث  تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
 

 
 
 
تشهد محافظة مطروح سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.
 

 
 
 
قالت تقارير إعلامية إيطالية، إن لقاء استمر لمدة نصف ساعة، على هامش مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا، فى مقر انعقاده (فيلّا إيجيا)، جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السرّاج، والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.
 

 
 
 
يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمدينة شرم الشيخ، للمشاركة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى.
 

 
 
 
أعلن  بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، إضافة خريجى دفعات 2012 و2013 ضمن الـ 200 وظيفة  بالدرجة الثالثة لدى البنك  للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية وانه يتم حاليا تلقى الطلبات  من خلال البريد  الإلكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG .
 

 
 
 
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبي كونتي.
 

 
 
 
أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء استدعاء قوات من الاحتياط فى عدد من الأسلحة وهى سلاح المشاة و المدرعات و القبة الحديدية التى تتصدى للصواريخ التى تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.
 

 
 
 
ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين أمام مدخل الشروق بطريق اﻹسماعيلية الصحراوى  شارع الثورة بمصر الجديدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، ونتج عنها إصابة شخص وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
 

 

 


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اليوم السابع بلس

السيسى

بنك ناصر

المرور




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