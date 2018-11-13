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منظمة الهجرة تعلن بدء عمل تطبيقها الهاتفى لمساعدة المهاجرين بـ8 لغات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:49 م
منظمة الهجرة تعلن بدء عمل تطبيقها الهاتفى لمساعدة المهاجرين بـ8 لغات مهاجرين ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إطلاق تطبيقها للهواتف المحمولة والمعاد تصميمه اليوم الثلاثاء، والذى يهدف إلى مساعدة المهاجرين خلال رحلاتهم، وإتاحة معلومات وخدمات آمنة وموثوقة لهم تتعلق بالهجرة، وذلك بإضافة أربعة لغات جديدة هى الإيطالية والروسية والصينية والبرتغالية، بالإضافة إلى اللغات الأصلية الموجودة وهى العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

و قال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان- فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم- أن التطبيق يحمل اسم (ميجاب )، وتمت إعادة تصميم واجهته لتتضمن قائمة جديدة، بالإضافة إلى المزيد من الرموز النى ستساعد المهاجرين على اتخاذ قرارات مستنيرة خلال رحلات الهجرة، كما سيسمح للمنظمة الوصول إلى المزيد من المهاجرين، خاصة وأن أحد أبرز جوانب التطبيق هو إضافة معلومات الاتصال لأكثر من 1700 خدمة تحت عناوين مثل مكاتب الهجرة والمكاتب القنصلية والمساعدة فى حال التعرض للإتجار بالبشر

وعناوين المراكز الطبية وغيرها، كما سيمكن للمهاجر استخدام التطبيق دون حاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأشار المتحدث إلى أن خدمات التطبيق الجديد تشمل كذلك كل ما يتعلق ببرنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية، والذى يغطى الآن بلغاريا وألمانيا وموزمبيق وسويسرا، إضافة إلى مصر واليونان وأيرلندا وهولندا وتركيا وغيرهم من البلدان.

كما لفت المتحدث إلى أن التطبيق تم تطويره بدعم مالى من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، كما تم دعم التحسينات للإصدار الجديد من وزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى صندوق التنمية بالمنظمة الدولية للهجرة.

 


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