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مقتل 3 عمال مناجم إثر انهيار صخرى فى جرادة المغربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:00 م
مقتل 3 عمال مناجم إثر انهيار صخرى فى جرادة المغربية منجم - أرشيفية
أ ف ب
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قضى ثلاثة عمال مناجم الثلاثاء بمنطقة جرادة شرق المغرب بينما تم إنقاذ ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بسبب انهيار ركام من الصخور والأتربة وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع فى مقلع لاستخراج معدنى الزنك والرصاص تستغله إحدى التعاونيات المرخص لها، مشيرا إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

ويأتى ذلك فى أعقاب حادثين آخرين فى جرادة أسفرا الأسبوع الماضى عن مصرع شخص بعد انهيار بئر مهجورة للفحم، وعن مقتل آخر جراء انهيار صخرى بينما كان يجمع بقايا فحم.


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جرادة

المغرب




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