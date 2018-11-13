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مصرع مواطن وإصابة زوجته فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:25 م
مصرع مواطن وإصابة زوجته فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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لقي مواطن مصرعه وأصيبت زوجته فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابة للمستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابة بطريق القاهرة / الفيوم بعد محطة الرسوم بحوالي 3 كيلو متر.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين انقلاب السيىارة رقم 6368 ف أ ع ملاكى قيادة بيتر ع أ 25 سنة محامى "متوفى" وبصحبته زوجته ميرا خ ع 32 سنة حاصلة على ليسانس تربية، ومقيمة بطامية، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة أثناء السير.

 تم نقل المصابة والمتوفي لمستشفى طامية المركزي، وجار متابعة حالة المصابة، وتم تسيير حركة المرور بعد إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارة. وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 22064 لسنة 2018م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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