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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:38 م
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مصادر: تاتا تجرى محادثات لشراء حصة أغلبية فى جت أيروايز

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:04 م
مصادر: تاتا تجرى محادثات لشراء حصة أغلبية فى جت أيروايز شركة الطيران الهندية جت ايروايز
(رويترز)
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قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن شركة تاتا سونز الهندية العملاقة تجرى محادثات لشراء حصة مسيطرة فى جت ايروايز، بما قد ينقذ شركة الطيران المثقلة بالديون.

 

وقال اثنان من المصادر التى طلبت عدم نشر اسمهما لأن المناقشات خاصة، إن تاتا مهتمة للغاية بجت لكنها ليست فى مرحلة الفحص الفنى أو الاطلاع على البيانات غير العلنية.

 

وقالت تاتا لرويترز، إنها لا تعقب على التكهنات. ولم ترد جت على طلب بالبريد الإلكترونى للتعليق.

 

وقال أحد المصادر، إن أحد الهياكل المحتملة للصفقة قد يشمل استحواذ تاتا على أصول جت بما فى ذلك الطائرات واتفاقات التأجير وحقوق الهبوط والإقلاع فى المطارات لكن ليس الشركة كلها.

 

وأضاف المصدر، أن الخطوة الأولى هو التأكد من الجدوى الاقتصادية، وما إذا كانت الصفقة منطقية من ناحية التكلفة والاستراتيجية، وما إذا كان بإمكان تاتا دمج النشاط مع أعمالها الأخرى فى قطاع الطيران.

 

وتملك تاتا بالفعل شركتى طيران فى البلاد وتقوم بتشغيلهما.

 

كانت صحيفة مينت قالت فى وقت سابق اليوم نقلا عن مصدرين على دراية مباشرة بالتطورات أن تاتا تجرى فحصا فنيا لجت ايروايز وتدرس شراء حصة مسيطرة.


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