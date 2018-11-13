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مدفيديف: روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:38 م
مدفيديف: روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن لتحقيق الاستقرار فى ليبيا مدفيديف
موسكو (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف، أن بلاده عازمة على القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء سلام راسخ على الأراضى الليبية.

وقال مدفيديف- فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء- "إنه ليس من السهل إقامة الحوار بين الأطراف الليبية، ولابد من العمل على إرساء استقرار راسخ على أراضى هذه الدولة".

وأضاف مدفيديف "نحن نعتزم القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء سلام راسخ على الأراضى الليبية، ولكى لا تتكرر التجربة المأساوية لهذه الدولة فى دول أخرى"، مشددا على أن عملية تنظيم الحوار صعبة.

ولفت رئيس الوزراء الروسى إلى أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول ليبيا، إلا أنه يجب المضى نحو وضع مواعيد جديدة، مؤكدا أن روسيا تعتزم مواصلة التواصل مع جميع أطراف الحوار بشأن المصالحة الوطنية فى ليبيا، إلا أن كل شيء يعتمد بنسبة 90% على الليبيين أنفسهم.

 


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