video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة أردنية تصدر أحكاما على تسعة متشددين فى هجوم الكرك

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:50 م
محكمة أردنية تصدر أحكاما على تسعة متشددين فى هجوم الكرك الأمن الأردنى حول الكرك
عمان (رويترز)
إضافة تعليق

أصدرت محكمة أردنية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن على تسعة متشددين لضلوعهم فى عملية إطلاق نار قبل عامين فى قلعة أثرية بمدينة الكرك جنوب البلاد أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص من بينهم سائحة كندية، وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاثة أعوام والسجن المؤبد.

وقالت المحكمة إن المجموعة المؤلفة من تسعة شاركت بمساعدة إسلاميين متشددين فى هجمات فى المنطقة المحيطة بقلعة أثرية، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة متشددين.

وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين أدينوا بارتكاب "أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان... وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وكثرا ما استهدف متشددون من تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى الأردن الحليف للولايات المتحدة ويقضى عشرات المتشددين فى الوقت الراهن أحكاما بالسجن لمدد طويلة.

ويلعب الأردن دورا مهما فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر مخابرات إقليمية إنه يوفر دعما عسكريا ولوجيستيا ومخابراتيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاهل الأردن فى ذكرى حادث الكرك الإرهابى: سلام على أرواح شهدائنا

المحكمة العليا فى الأردن تنظر غدا قضية خلية "الكرك" الإرهابية

الاردن

داعش

الكرك

الارهاب

اخبار الاردن

هجوم الكرك




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة