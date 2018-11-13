محكمة أردنية تصدر أحكاما على تسعة متشددين فى هجوم الكرك

عمان (رويترز)

أصدرت محكمة أردنية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن على تسعة متشددين لضلوعهم فى عملية إطلاق نار قبل عامين فى قلعة أثرية بمدينة الكرك جنوب البلاد أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص من بينهم سائحة كندية، وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاثة أعوام والسجن المؤبد.

وقالت المحكمة إن المجموعة المؤلفة من تسعة شاركت بمساعدة إسلاميين متشددين فى هجمات فى المنطقة المحيطة بقلعة أثرية، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة متشددين.

وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين أدينوا بارتكاب "أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان... وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وكثرا ما استهدف متشددون من تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى الأردن الحليف للولايات المتحدة ويقضى عشرات المتشددين فى الوقت الراهن أحكاما بالسجن لمدد طويلة.

ويلعب الأردن دورا مهما فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر مخابرات إقليمية إنه يوفر دعما عسكريا ولوجيستيا ومخابراتيا.