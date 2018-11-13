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محافظ دمياط تحيل رئيس الوحدة المحلية بقرية سيف الدين للتحقيق لتقصيره فى العمل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:16 م
محافظ دمياط تحيل رئيس الوحدة المحلية بقرية سيف الدين للتحقيق لتقصيره فى العمل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الجولة
دمياط - عبده عبد البارى
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فاجأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الوحدة المحلية بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبين تواجد عدد كبير من قرارات الإزالة الخاصة بحالات التعدى على الأراضى الزراعية، وكذلك المبانى غير المرخصة والواقعة خارج الحيز العمرانى منذ عام 2015 ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وقررت الدكتورة منال عوض إحالة كل من رئيس الوحدة المحلية بالقرية ومدير القسم الهندسى للشئون القانونية للتحقيق لتراخيهما في تنفيذ تلك الأعمال، وذلك باعتبارها من المخالفات الجسيمة.

كما تفقدت مركز طب الأسرة بالقرية للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وتابعت أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، كما قامت بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء والعاملين حيث تبين عدم تواجد 2 من فنى الأشعة.

واستمعت الدكتورة منال عوض إلى شكاوى المرضى والذين تضرروا فيها من عدم تشغيل جهاز الأشعة على الرغم من افتتاح القسم منذ عدة أشهر، وكذلك وجود عجز فى الأطباء بالمركز.

وشددت على مدير المركز بضرورة تواجدها بمقر عملها والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء القرية والتيسير عليهم في استخراج شهادات الميلاد والوفاة مقررة تحويلها إلى الشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق لتقصيرها الواضح في أداء مهام عملها.

وجهت المحافظ للدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بسد العجز في الأطباء وتكثيف المرور على جميع مراكز طب الأسرة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
 


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