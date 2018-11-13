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محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شارع مصر بكورنيش النيل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:12 م
محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شارع مصر بكورنيش النيل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروع " شارع مصر" بكورنيش النيل بالجانب الشمالى بمدخل دماريس بمدينة المنيا، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا .

وأكد محافظ المنيا، إن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بدعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة بما يوفر لهم فرصة عمل كريمة ومصدرا للرزق، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانوني.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على تكاتف كافة الأجهزة المعنية والقائمة على التنفيذ، ومراعاة كافة المعايير وتوفير كل التسهيلات للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن، حتى يمكن الإعلان عن شروط ومعايير تقدم الشباب للمشروع، مضيفاً أن اختيار المكان روعى فيه أن يكون بعيدا عن التجمعات السكنية لعدم إزعاج المواطنين، وبما يمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم الصغيرة وإدارتها بشكل كامل داخل مكان آمن وحضارى.

من جانبه، قال هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية، إن امتداد الشارع سيكون بنحو 210 متر وبعرض 10 متر، حيث سيتم تطوير المنطقة المجاورة للكورنيش ويخصص الشارع للمشاة فقط، بحيث يحتوى على عدد من المحلات التجارية تتفاوت من حيث المساحات، على أن يخصص جانباً من الشارع للنشاط التجارى المتنوع، أما الجانب الأخر فقد تم تخصيصه لنشاط المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى تخصيص عربات لأنشطة متنوعة ،وسينتهى العمل منه خلال ثلاثة اشهر.

وأضاف أنه تم مراعاة البعد الجمالى والحضارى للتصميمات المقدمة وكذلك سهولة التحرك والتسوق للمواطنين بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات، وفيما يخص مساحة الكورنيش المجاورة فقد تم إعداد تصور شامل لإعداد مسطحات خضراء وأحواض زهور وطرقات للتنزه ولعب الأطفال، علاوة على إقامة نافورة وتخصيص منطقة للعب الأطفال واستغلال الجزء السفلى للكورنيش ضمن منطقة التطوير الاستغلال الأمثل بما لا يتعارض مع طبيعة المكان.


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