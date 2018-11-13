محافظ القاهرة: نسعى لتحقيق التكامل بين الدراجات مع وسائل النقل العام

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي سرعة الانتهاء من استكمال الدراسات المرورية الخاصة بمشروع بسكليته والتي أطلقت المحافظة مبادرة لنشر ثقافة ركوب الدراجات والتشجيع المواطنين علي استخدامها كوسيلة نقل يومية اقتصادية وأمنه بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشرية (habitat un ( على أن يتم تطوير البنية التحتية والمرافق لخدمة الدراجات بشوارع القاهرة مع تحديد حارات منفصله لتمكين الاستخدام الامن للدراجات وتخصيص مواقع لانتظار الدراجات بتيسيرا على مستخدميها بالإضافة إلى قيام برنامج الامم المتحدة بتوفير الدعم المالي لتوفير محطات فى أماكن مناسبة وتوفير الدراجات بها مع وضع برنامج لكيفية إدارة وتشغيل الموقع.

وطالب المحافظ بتشكيل لجنة تضم استشارى المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة والإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور بسرعة وضع الدراسات المرورية واختيار أفضل الأماكن لإنشاء محطات بمنطقة وسط المدينة لتحقيق التكامل مع وسائل النقل العام ، وكذلك دراسة أماكن أخرى مثل أحياء شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة لتنفيذ المشروع بها.

وأشارت الدكتورة رانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر أن عواصم العالم تتجه الان للانتشار في استخدام الدراجات كوسيلة نقل عام لجذب شريحة كبيرة من المواطنين بدلا من استخدام السيارات الخاصة بها لكونها وسيلة نقل اقتصادية وأمنة تحمي المواطن من كثير من الأمراض القلب وارتفاع السكر والسمنة وصديق للبيئة مع العمل على توفير طرق لمستخدميها آمنه.