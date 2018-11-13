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محافظ البحر الأحمر يستقبل لجنة من الأزهر لتطوير قرية أبو غصون

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:53 م
محافظ البحر الأحمر يستقبل لجنة من الأزهر لتطوير قرية أبو غصون جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
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استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء، لجنة من صندوق الزكاة بالأزهر الشريف ،  لمناقشة اجراءات تطوير قرية أبو غصون ومدها بكافة الخدمات وبناء مساكن للأهالى تتميز بطراز موحد لتصبح قرية نموذجية يحتذى بها .
 
وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة بالتعاون مع صندوق الزكاة ستقوم بتطوير القرية واستكمال ماقامت به المحافظة خلال الفترة السابقة لتحقيق الخدمات بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء لتتيح انشاء مشروعات توفر فرص عمل جادة للشباب بالمنطقة من خلال توفير البنية التحتية، كما سيتم انشاء مجمع يحتوى على محلات تجارية تشمل الحرف اليدوية ومنتجات بيئية تعبر عن تراث البحر الاحمر لتصبح مزارا سياحيا .
 
وأكد المحافظ ، أنه يسعى لتحقيق تنمية مستدامة بقرى المحافظة  والقضاء على المناظر الغير لائقة من البيوت الغير حضارية لتوفير مسكن ملائم لجميع المواطنين بعمل حصر لجميع الاسر وتسليمها وحدات سكنية لرفع مستوى الاقامة وجذب الشباب لاستكمال حياتهم بها و تنميتها .
 
 
 

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