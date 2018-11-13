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محافظة القاهرة تُغلق مصنعين للرخام بشق الثعبان وتقطع الكهرباء عن المخالفين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:00 ص
محافظة القاهرة تُغلق مصنعين للرخام بشق الثعبان وتقطع الكهرباء عن المخالفين خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ  القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد  المصانع التى لم تتقدم بطلبات التقنين بمنطقة شق الثعبان، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم طلبات تقنين وضع اليد.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه قاد حملة بمرافقة القوات المسلحة والشرطة وشرطة المرافق ورئيس حى طرة اللواء خالد المحمدى، لتنفيذ قرارات ازالة وغلق المصانع والورش داخل المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتى لم يتقدم أصحابها بتقنين أوضاعهم بناءً على قرار محافظ  القاهرة رقم (4446) لسنه 2016 .
 
وأشار فؤاد إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع بعض التشوينات من مصنع بمنطقة الشيماء ، وتم غلق مصنع بمنطقة بدر الليثى ومصنع آخر بشق الثعبان وتم قطع التيار الكهربائى وقطع المرافق عن المصانع المخــالفة ومصادرة كلارك واتخاذ الإجراءات القانونية  ضد المخالفين.

 


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