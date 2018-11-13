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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
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مجلس الوزراء الكويتى تشكل لجنة تقصى حقائق بشأن تداعيات الأمطار

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:08 م
مجلس الوزراء الكويتى تشكل لجنة تقصى حقائق بشأن تداعيات الأمطار أمطار الكويت
الكويت (أ ش أ)
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أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى حسام الرومى، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وجه بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق، حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار فى الطرق، على أن تكون لها كافة الصلاحيات والاختصاصات.

جاء ذلك فى جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، أثناء انتقال المجلس إلى مناقشة طلب نيابى بالتحدث عن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى هطلت على الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، وخطط الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة.

وأوضح الرومى أن اللجنة ستقوم بمراجعة عقود التنفيذ والصيانة فى وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري؛ للتأكد من سلامة إجراءات استلام الأعمال من المقاولين، لافتا إلى أنه سيكون من حق اللجنة سماع أقوال من ترى من الموظفين، أيا كان مستوى وظائفهم، سواء كانت قيادية أو اشرافية، فضلا عن سماع أقوال مسؤولى الشركات أو المقاولين ذوى الصلة بأعمال اللجنة؛ وذلك لتحديد المتسبب فى الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار فى الطرق والأنفاق والشوارع والمنازل وطفح مجارير الصرف الصحي.

وأكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى، أن ما مرت به الكويت من هطول أمطار غزيرة يومى الثلاثاء والجمعة الماضيين، فاقت كمياتها كل السنوات التى مضت بكثير، وكانت كمية الأمطار غير مسبوقة؛ حيث كانت تلك الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار مما أدى إلى تجمعها.

 


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