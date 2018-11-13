ضبط عامل أشعل النيران فى والده وشقته بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

ألقت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل متهم بإشعال النيران فى والده، وشقته بشارع الإستاد الرياضى بمدينة الفيوم، لرفض الأخير إعطائه مبلغ مالى طلبنه الإبن منه، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بأنه تم ضبط المتهم فى الواقعة، المحرر عنها المحضر رقم 7534 لسنة 2018م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، بشأن نشوب حريق بشقة بشارع الإستاد الرياضى، بدائرة القسم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

حيث نشب الحريق فى شقة بالطابق الثالث، بعقار مكون من 6 طوابق، ملك "خالد.ع" (58 سنة-موظف بجامعة الفيوم)، مقيم بنفس العنوان، مصاب بحروق متفرقة بأجزاء الجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 90%، لإشعال ابنه "أ.خ" (28 سنة-عامل)، السابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة وسائل النقل، وسلاح، ومخدرات، النيران فيه بسكب كمية من الوقود عليه، إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب رفض الأول إعطائه مبلغ مالى.

وتصادف وجود زوج خالة المتهم، ويدعى "ياسر.ك" (48 سنة-صاحب محل ملابس)، ومقيم بدمو، داخل الشقة، وعندما تدخل لفض المشاجرة بين الأب وابنه، أمسكت النيران به، وأصيب بحروق متفرقة بأجزاء الجسم بنسبة 40%، وأسفر الحريق عن احتراق بعض المفروشات والملابس بصالة الشقة، وتهشم جهاز التليفزيون نتيجة المشاجرة، واتهم المصاب الثانى ابن مالك العقار بارتكاب الواقعة، ونقل المصابان لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.