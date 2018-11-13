video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عامل أشعل النيران فى والده وشقته بالفيوم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:06 م
ضبط عامل أشعل النيران فى والده وشقته بالفيوم حريق شقة - صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

ألقت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل متهم بإشعال النيران فى والده، وشقته بشارع الإستاد الرياضى بمدينة الفيوم، لرفض الأخير إعطائه مبلغ مالى طلبنه الإبن منه، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بأنه تم ضبط المتهم فى الواقعة، المحرر عنها المحضر رقم 7534 لسنة 2018م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، بشأن نشوب حريق بشقة بشارع الإستاد الرياضى، بدائرة القسم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

حيث نشب الحريق فى شقة بالطابق الثالث، بعقار مكون من 6 طوابق، ملك "خالد.ع" (58 سنة-موظف بجامعة الفيوم)، مقيم بنفس العنوان، مصاب بحروق متفرقة بأجزاء الجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 90%، لإشعال ابنه "أ.خ" (28 سنة-عامل)، السابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة وسائل النقل، وسلاح، ومخدرات، النيران فيه بسكب كمية من الوقود عليه، إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب رفض الأول إعطائه مبلغ مالى.

وتصادف وجود زوج خالة المتهم، ويدعى "ياسر.ك" (48 سنة-صاحب محل ملابس)، ومقيم بدمو، داخل الشقة، وعندما تدخل لفض المشاجرة بين الأب وابنه، أمسكت النيران به، وأصيب بحروق متفرقة بأجزاء الجسم بنسبة 40%، وأسفر الحريق عن احتراق بعض المفروشات والملابس بصالة الشقة، وتهشم جهاز التليفزيون نتيجة المشاجرة، واتهم المصاب الثانى ابن مالك العقار بارتكاب الواقعة، ونقل المصابان لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ابن يشعل النيران بوالده

حريق شقة

شارع الاستاد الرياضى




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة