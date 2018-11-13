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ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جراما من مخدر الحشيش فى شبين القناطر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:15 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جراما من مخدر الحشيش فى شبين القناطر حشيش - أرشيفية
كتب - نيفين طه
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ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على عاطلين بحوزتهما 750 جرام حشيش بالقرب من منطقة تل اليهودية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
وتلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، إخطارا من  ضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط  كل من :- "محمد. ا" 23سنه،عاطل، و"عبدالله. س" 26سنه،عاطل مقيمين دائرة مركز الخانكة بالقرب من مدخل تل اليهودية – دائرة مركز شبين القناطر، وبحوزتهما الآتى كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 750 جراما، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى 330 جنيها، و3 هواتف محمول، ودراجة بخارية.
 
 
بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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