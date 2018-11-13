ضبط صاحب مصنع استولى على 120 ألف جنيه من شابين بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج

كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط صاحب مصنع ملابس، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية.

وتلقى رجال للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من "محمد.ع.ع"، وشخص آخر يفيد قيام "ا.م" بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ اجماليها 90 ألف جنيه من أصل 120 ألف جنيه بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال التحريات تبين قيام "ا.م" 26 سنة "صاحب مصنع ملابس "ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكيان على المبالغ المالية المشار إليها بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.