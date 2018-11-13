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ضبط ربة منزل صادر ضدها 76 حكما بقضايا بناء وسرقة تيار كهربائى بالإسكندرية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:59 ص
ضبط ربة منزل صادر ضدها 76 حكما بقضايا بناء وسرقة تيار كهربائى بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط "حميدة.ع.م" ربة منزل، مقيمة بدائرة (قسم شرطة المنشية) بالإسكندرية، والمطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (76) حكم حبس فى قضايا (أعمال بناء، سرقة تيار كهربائى) بإجمالى عقوبات بلغت (7 سنوات)، وقيمة كفالات (6000 جنيه)، وغرامات بمبلغ (4830 جنيها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة خطة كافة صور الخروج على القانون، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.


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