صور.. سقوط أمطار رعدية على مطروح والساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الغزيرة، ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، أو حركة السفر على الطرق السريعة، كما تتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي، مع عدم سقوط الأمطار على واحة سيوة، الواقعة جنوب غربي مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.