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صور.. بدء توصيل خط مياه شرب بطول 500 متر بنجع البيومى بأخميم فى سوهاج

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:06 م
صور.. بدء توصيل خط مياه شرب بطول 500 متر بنجع البيومى بأخميم فى سوهاج تركيب خط مياه الشرب بأخميم
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، عن بدء توصيل خط مياه شرب بطول 500 متر لخدمة حوالى 1000 نسمة من أهالينا، بنجع البيومى بأخميم ، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، والعمل على تذليل العقبات والاستجابة للأهالى، وتوفير كوب مياه نظيف لهم ، ورفع العبء عن كاهل المواطنين .

ومن جانبه أوضح محمد هجرس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والإستجابة الفورية لأهالى نجع البيومى بناحية قرية الحواويش، وتضررهم من عدم وصول خطوط المياه واعتمادهم على المياه الجوفية لفترة طويلة ، حيث تم التوصل لطريق بديل لمرور خط المياه للمنطقة السكنية بالنجع بعيدا عن الاراضى الزراعية ، وموافقة شركة المياه والبدء فى تنفيذ وتركيب الخط ، وجارى حاليا متابعة أعمال الحفر وتركيب خطوط مياه الشرب لأهالى النجع.

توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم (1)
توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم

 

توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم (2)
توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم 

 

توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم (3)
توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم 

 

توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم (4)
توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم

 

توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم (5)
توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم

 

توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم (6)
توصيل مياه الشرب لنجع البيومي باخميم

 


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