صور.. افتتاح مكتب بريد نجع القنطرة بسوهاج بتكلفة 80 ألف جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الإنصارى محافظ سوهاج، عن افتتاح مكتب بريد نجع القنطرة بناحية مركز سوهاج، بتكلفة 80 ألف جنيه "تبرع أهالى"، وبدء العمل التجريبى 3 أيام أسبوعيا، بدءا من الخميس الماضى، لتقديم خدماته المختلفة للمواطنين والأهالى بالقرية والقرى المجاورة .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للمشاركات المجتمعية من الأهالى ومؤسسات المجتمع المدنى والتعاون مع المحافظة فيما تقدمه من خدمات للمواطنين فى سبيل الارتقاء بها، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

ومن جانبه، قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، إنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم ومتابعة إنشاء مكتب بريد نجع القنطرة التابع للوحدة القروية بجزيرة شندويل حتى تم الانتهاء منه، حيث يخدم المواطنين بنجع القنطرة، ونجع العصارة، ونجع حسن على زايد، ونجع العواشير، وبدأ العمل بالمكتب أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بشكل مؤقت، بالإضافة إلى أيام صرف المعاشات، لحين التشغيل الفعلى وانتظام العمل واستمراره على مدار الأسبوع، مشيراً أن مكتب البريد ساهم فى توفير الوقت والجهد على المواطنين، ومشقة الذهاب إلى مسافات بعيدة لصرف المعاشات.



افتتاح مكتب بريد نجع القنطرة بمركز سوهاج



مكتب بريد نجع القنطرة



مكتب بريد نجع القنطرة بمركز سوهاج



جانب من افتتاح مكتب بريد نجع القنطرة بمركز سوهاج



بريد نجع القنطرة