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صرف 88 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ98 عاملا مضارا بسيناء وأسوان

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:53 ص
صرف 88 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ98 عاملا مضارا بسيناء وأسوان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب
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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 88 ألف جنيه، من الصندوق بالوزارة لـ 98 عاملا بإحدى شركات السياحة بمحافظتي أسوان والقاهرة، ومدرسة خاصة بشمال سيناء، لتعثرها فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمدرسة والمعتمدة من التأمينات.

وقال الوزير، إنه  تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة وأسوان وشمال سيناء بالصرف بمعرفة صراف كل مديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين  مواجهة متطلبات المعيشة.

وأوضح الوزير أن الإعانة التي صرفها لشركة السياحة بمحافظتي أسوان والقاهرة، بلغت 63 ألف جنيه، لنحو 56 عاملا، وبلغت 25 ألفا لـ  42 عاملا بمدرسة خاصة بشمال سيناء، لتعثرها فى صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل الشركة والمدرسة .

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.


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