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صحيفة: ترامب يقرر إقالة وزيرة الأمن الداخلى نيلسن

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:18 م
صحيفة: ترامب يقرر إقالة وزيرة الأمن الداخلى نيلسن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم فى البيت الأبيض والإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلى كيرستشن نيلسن لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

وذكرت الصحيفة أن نيلسن حليفة وثيقة لكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى وأن إقالتها ربما تدفعه للاستقالة.

وقالت إن ترامب على دراية بهذا الاحتمال وإنه قد يقيل كيلى ويعين بدلا منه نيك أيرس الذى يشغل حاليا منصب مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس.


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