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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:47 م
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شرطة التموين تضبط 72 قضية أبرزها 20 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:24 م
شرطة التموين تضبط 72 قضية أبرزها 20 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية مخزن للمواد التموينية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.
 
وأسفرت جهودها عن ضبط 72 قضية ضبط خلالها 30,340 طن ، 74,631 ألف عبوة، 3302 قطعة، 2205 إسطوانة.
 
وجاء أبرز تلك القضايا بضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وبحوزته 20 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتمكنت القوات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وبحوزته 8000 عبوة مقرمشات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .
 
كما تم ضبط مالك مستودع بوتاجاز كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف، لقيامه بالإستيلاء على عدد كبير من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قِبل الدولة وقدرها 2205 إسطوانة، وبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة .
 

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