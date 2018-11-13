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شاهد.. فيديو جراف يشرح دور توكل كرمان فى تخريب اليمن ودعم الإرهابيين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 ص
شاهد.. فيديو جراف يشرح دور توكل كرمان فى تخريب اليمن ودعم الإرهابيين توكل كرمان
كتب محمد رضا
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تلاحق الفضائح الواحدة تلو الأخرى، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل توكل كرمان، والتى تؤكد تورطها فى دعم الجماعات الإرهابية فى اليمن، من أجل تنفيذ أجندات قطر وإيران على الأراضى اليمنية، بأيدى جماعات الحوثى الإرهابية.

وقبل أسابيع قليلة من تنظيم ندوة دولية فى العاصمة الفرنسية، باريس، المقرر تنظيمها فى ديسمبر المقبل، لفضح ممارسات توكل كرمان عميلة قطر أو كما أطلق عليها البعض "الأفعى القطرية"، نشر حساب باسم "uae_and_ksa_shabab"، على انستجرام، مقطع فيديو مقتضب يفضح الناشطة اليمنية، والذى علق عليه بـ"توكل كرمان تواصل نفث سمومها.. ‏آخر أوراق قطر لإنقاذ ميليشيا الحوثى فى اليمن ‏تطالب بانسحاب التحالف العربى لتسخير اليمن أمام ميليشيات إيران".

 

ومقطع الفيديوجراف المنشور بعنوان "الأفعى القطرية تنفث سمومها فى اليمن"، عن قناة الحقيقة، قال "إن انهيار ميليشيات الحوثى أخرج لسان توكل كرمان المسموم، لتطالب بانسحاب قوات التحالف العربى من اليمن، فيما تدعم بقاء ميليشيات إيران لتدمير ما تبقى من اليمن"، مضيفًا "تنظيم الحمدين يدفع فاتورة إقامتها فى تركيا، والمقابل مهاجمة قوات التحالف والتشكيك فى الجيش اليمنى".

وأضاف الفيديوجراف، "ديسمبر المقبل باريس تستضيف ندوة لكشف فضائحها المتتالية، وتعرض الوثائق والمواد الفيلمية الخاصة بدعمها للإرهاب، حيث حصلت على 30 مليون دولار من قطر لتنفيذ أجندة التخريب"، واختتم الفيديوجراف بهجوم على الناشطة اليمنية، حيث قال "توكل كرمان مرتزقة لا تعرف الشرف".

 


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