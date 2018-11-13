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رفع أكوام القمامة من كفر الحمام فى الشرقية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:26 ص
رفع أكوام القمامة من كفر الحمام فى الشرقية جانب من جولة المحافظ
الشرقية - إيمان مهنى
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قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بجولة مفاجئة، فى قرية كفر الحمام، التابعة لرئاسة مركز الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات بالقرية وللتعرف على شكاوى واحتياجات المواطنين وكذلك متابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى والعمل على تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروع.

وأمر محافظ الشرقية برفع أكوام القمامة المتراكمة بشوارع القرية أولا بأول تمهيدا لنقلها للمدفن الصحى للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما قام محافظ الشرقية بجولة على مخابز القرية لمتابعة سير العمل بها وللتأكد من نظافتها وسلامة الموازين وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية وحسن معاملة المواطنين.

وتفقد مدرسة أحمد قدرى للتعليم الأساسى للاطمئنان على سير اليوم الدراسى والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة لتحقيق الانضباط فى العمل، تجول المحافظ داخل الفصول المدرسية وأدار حوار هادئاً مع الطلاب وطالبهم بتحصيل دروسهم أولاً بأول لمواصلة النجاح والتفوق، وأطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية على المنشآت الحكومية وإلزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تفقد شوارع القرية سيرا على الأقدام وتلاحظ وجود 3 منشآت تعليمية متروكة وغير مستغلة على الفور وجه المحافظ بمخاطبة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية باستيضاح موقفها وتشكيل لجنة لمعاينة المنشآت على الطبيعة للوقوف على حالتها الإنشائية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لتحقيق الاستفادة منها.

 


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