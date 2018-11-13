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رئيس جامعة كفر الشيخ نسعى للشراكة مع الجامعات الألمانية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:56 م
رئيس جامعة كفر الشيخ نسعى للشراكة مع الجامعات الألمانية جانب من زيارة رئيس جامعة كفر الشيخ الى المانيا
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ،أنه ناقش مع الجانب الألماني سبل التعاون الأكاديمي والشراكة البحثية بين الجامعتين في مجال النانوتكنولوجى،  من خلال إعداد إتفاقية شراكة وتوأمة توقع فيما بعد وتتضمن تدريب الباحثين وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المعلومات والخبرات وتبادل الباحثين والتبادل الطلابي واستضافة الأساتذة الزائرين وإنشاء برنامج مزدوج في مجال النانوتكنولوجى يتيح للدارس الحصول على شهادة من كل من جامعة إلميناو ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفرالشيخ، بالإضافة إلى تسويق الأفكار وبراءات الإختراع إلى الشركات لتحويلها لمنتجات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ، الى المانيا استغرقت ثلاث أيام لدعم التعاون والتبادل العلمي بين بعض الجامعات الألمانية وجامعة كفرالشيخ. تم خلالها زيارة جامعة إلميناو للتقنية في بداية الجولة، حيث التقى مدير مركز الميكرو- نانو والباحثين في المركز وتم خلال اللقاء التعرف على الإمكانات والتوجهات البحثية في المركز والخدمات التي يقدمها لعديد من الشركات والمؤسسات الصناعية في ألمانيا.

وأضاف القمري  ، أنه تم زيارة جامعة فريدريش شيلر بمدينة ينا، وناقش مع مدير المعهد الفيدرالي للبكتيريا بالجامعة تعزيز التعاون البحثي المشترك والإنتقال من مرحله التعاون إلى الشراكة البحثية بين الجامعتين. وقد تم لقاء الباحثين بالمعهد ومناقشة نتائج المشروع البحثي المشترك والممول من وزارة الخارجية الألمانية بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مؤتمر علمي في جامعة كفرالشيخ الأسبوع القادم لدعم التعاون العلمي بين كل من ألمانيا ومصر في مجال الأمن والأمان الحيوي. كما ناقش القمري ، مع مدير المعهد تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال زيارة عدد من الباحثين الألمان لجامعة كفرالشيخ خلال الأسبوع القادم لمناقشة سبل التعاون وإعداد مشروعين بحثيين في مجال طب النانو وتدريب الباحثين بجامعة كفرالشيخ في مجال المعلوماتية الحيوية.

 


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