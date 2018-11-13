video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:29 م
رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية قبل البدء فى اللقاء الطلابى الذى تنظمه الجامعة على هامش فعاليات الأسبوع البيئى السادس.

 

 استعرض الحضور أهم القضايا التى تهم الشباب ودور الجامعة التربوى والتوعوى بجانب دورها التعليمى، وأهمية العمل على بناء الطالب وتشكيل وعيه بطريقة صحيحة.

 

 وحضر اللقاء الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور محمد توفيق عميد العلوم والدكتور محمود قورة وكيل الطب لخدمة المجتمع والدكتور حسن خطاب رئيس قسم اللغة العربية بالآداب والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية تتقدم للمركز 11 فى تصنيف ماتركس العالمى

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

مفتى الديار المصرية

رئيس جامعة المنوفية




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة