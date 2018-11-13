رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية

المنوفية – محمود شاكر

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية قبل البدء فى اللقاء الطلابى الذى تنظمه الجامعة على هامش فعاليات الأسبوع البيئى السادس.

استعرض الحضور أهم القضايا التى تهم الشباب ودور الجامعة التربوى والتوعوى بجانب دورها التعليمى، وأهمية العمل على بناء الطالب وتشكيل وعيه بطريقة صحيحة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور محمد توفيق عميد العلوم والدكتور محمود قورة وكيل الطب لخدمة المجتمع والدكتور حسن خطاب رئيس قسم اللغة العربية بالآداب والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.