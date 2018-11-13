رئيس الوزراء يعلن إنهاء وحدات مشروع روضة السيدة تمهيدا لتسليمها للمستحقين

فى الثامنة صباح اليوم، وقبل اجتماع مجلس الوزراء، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة السيدة زينب، لمتابعة التشطيبات النهائية، لمشروع "روضة السيدة..تل العقارب سابقا" بالسيدة زينب، والتى يتم تنفيذها ضمن جهود الحكومة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ورافقه بالزيارة،اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، واللواء مصطفى العجوزرئيس الجهاز المركزى للتعمير.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات، وتشطيبها، ومن المقرر بدء اللجان فى تسليم الأعمال، تمهيدا لتسكينها للمستحقين، مطالبا بالاهتمام بتسليم المشروع على أعلى مستوى، مضيفا: مبروك لأهالينا المستفيدين بالمشروع، الذين سيسكنون فى مشروع يمثل نموذجا لجودة الحياة.

وأضاف أن المشروع أصبح علامة مميزة فى منطقة السيدة زينب بوجه عام، ويلقى التصميم إشادة من الجميع، حيث إنه مستوحى من روح المنطقة، كما أن التشطيبات يتم تنفيذها على أعلى مستوى، والوحدات الجديدة ستحقق جودة الحياة لأهالينا السكان.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا بدء تطوير منطقة المواردي، بحى السيدة زينب، بهدف خلق مزار سياحي، يقدم التاريخ، والعمارة، والحرف اليدوية، والفنون، والإنشاد الديني، وأنشطة احتفالية وثقافية، والمأكولات الشعبية، بحي السيدة زينب، في تجربة مصرية خالصة، مع ربطها بجولات سياحية بالمنطقة التاريخية بالسيدة زينب.

وأكد رئيس الوزراء أن محافظة القاهرة وحدها يتم بها الانتهاء من تنفيذ نحو 65 ألف وحدة سكنية، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتوفير حياة آمنة لأهالينا سكان هذه المناطق، وفى الوقت نفسه، العمل على عودة وجه القاهرة الحضارى، كعاصمة ثقافية تراثية، خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يوجد 16 بلوكاً سكنياً بمشروع روضة السيدة، بنماذج مختلفة، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، مشيرا إلى أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.