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رئيس "السكة الحديد" يتفقد عددا من المواقع بالمنطقة المركزية والوسطى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:25 م
رئيس "السكة الحديد" يتفقد عددا من المواقع بالمنطقة المركزية والوسطى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم ، بجولة مفاجئة في نطاق المنطقة المركزية والمنطقة الوسطى على خط القاهرة السد العالى وخط الواسطى الفيوم مستقلا الموتور الخاص بالمرور والتفتيش من محطة القاهرة إلى محطة الواسطى ثم توجه الى الفيوم
و تفقد رئيس هيئة السكة الحديد عددًا من المحطات، والمزلقانات وابراج التشغيل والسكك والإشارات والقطارات رافقه فيها عدد من قيادات المنطقة المركزية والمنطقة الوسطى والرقابة على التشغيل والإشارات وهندسة السكة والفحص والتشغيل قصيرة.
 
وشدد رئيس الهيئة أثناء الجولة على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والجودة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل والقيام بمهامهم الوظيفية والتأكيد على مديرى المناطق بمراجعة السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات كما قرر صرف مكافأة فورية لبعض العاملين شملت ملاحظ بلوك الواسطى وبراد اشارات وفنى حركة لالتزامهم بالتعليمات واللوائح وتنفيذ إجراءات السلامة؛ ليكونوا نموذجًا يحتذى به بين زملائهم .
 
 
وخلال تفقد رئيس الهيئة خط الواسطى الفيوم  التقى باهالى قرية كوم ابوراضى واستجاب لطلبهم فى تجديد المحطة بالتنسيق مع النائب بدوى النويشى وعمدة القرية وأكد على الشركة المنفذة بالبدء فورا فى إجراءات تطوير المحطة.
 
وخلال الجولة أكد رئيس الهيئة بضرورة مراجعة مواعيد القطارات بخط الواسطى الفيوم وخصوصا القطارات فى الفترة الصباحية استجابة لطلبات الركاب كما أكد على سرعة انهاء العمل بتجديدات السكة بحوش محطة العدوة وغلق المعابر الغير شرعية.
 
كما أكد رئيس الهيئة أثناء تفقده حوش محطة الفيوم على مدير المنطقة الوسطى وعلى الشركة القائمة باعمال تجديدات السكة بحوش المحطة ببدء العمل خلال الشهر القادم والتنسيق مع محافظة الفيوم بإزالة التعديات على أراضى الهيئة بمدينة الفيوم.
 
كما أضاف رئيس الهيئة ان الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ التواصل مع العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل وعمل مراجعه شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات وايراج الاشارات والمزلقانات والمحطات والقطارات وكذا تم التاكيد على اهميه تنفيذ برامج الصيانه المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب. 
 
 

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