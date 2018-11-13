رئيس البنك الأهلى: تواجدنا بالصين دعم التبادل التجارى بين القاهرة وبكين

رسالة بيروت - أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك الأهلى أول البنوك العربية والأفريقية، التى تواجد فى السوق الصينية عن طريق مكتب تمثيل فى مدينة شنغهاى الصينية، منذ عام 1999، وتحول إلى فرع عام 2008، وهو ما ساهم فى تعزيز التبادل التجارى بين القاهرة وبكين، لافتا إلى أن البنك الأهلى وقع العديد من الاتفاقيات مع بنوك صينية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة اتفاقية تحالف مع كل من بنك التنمية الصينى وبنوك عربية أخرى.

وأضاف هشام عكاشة، خلال كلمته أمام ملتقى الأعمال والصيرفة العربى الصينى، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى لبنان، إن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للدول العربية حيث حقق التبادل التجارى بين الصين والدول العربية 192 مليار دولار فى عام 2017 مقارنة بنحو 171 مليار دولار فى عام 2016 بمعدل نمو 12%.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الصين فى شهر سبتمبر الماضى تعمل على دفع التعاون بين القاهرة وبكين، حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة 18.3 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا التعاون يأتى متزامنا مع نجاحات ملحوظة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والذى حقق معدل نمو الناتج القومى بلغ 5.3% فى العام المالى الماضى وارتفعت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر لمستويات غير مسبوقة بلغت 44.5 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018.