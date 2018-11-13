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حماية المستهلك: حل 1759 شكوى خلال مبادرة اليوم المفتوح لشكاوى الموطنين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:55 م
حماية المستهلك: حل 1759 شكوى خلال مبادرة اليوم المفتوح لشكاوى الموطنين راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبه
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أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق النسخة الثالثه من مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين"، وبحضور مسئولى الشركات والجهات المعنية، للعمل على حل جميع المشاكل الواردة للجهاز، بالتوازى مع حل الشكاوى بشكل يومى تأكيداً على أن الهدف الأساسى من المبادرة هو استمرار العمل من أجل خدمة المواطنين مع وجود آليات غير تقليدية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على البرنامج الذى طرحته الحكومة بضرورة وجود حلول غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين.
 
وصرح الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات اليوم أن مبادرة جهاز حماية المستهلك "اليوم المفتوح لحل الشكاوى" جاءت استكمالا للمبادرة الأولى والتى استمرت على مدار 7 أيام تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، لحل المشاكل التى تواجه المواطنين، إضافة إلى استمرار تلقى  الشكاوى أولا بأول والتواصل مع أصحابها لإعادة حقوقهم من خلال استبدال السلع المعيبة أو غيرها من الشكاوى الأخرى التى ترد للجهاز على مدار اليوم من سواء من خلال الخط الساخن للجهاز "19588 " أو خدمة الواتس أب 01281661880 متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها، أو الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل  على حل أسباب الشكاوى .
 
وقال عبد المعطى أن الجهاز قد تمكن خلال المبادرة من حل 1759 شكوى متنوعة ، والتى وردت للجهاز من خلال آليات التواصل مع المواطنين وتم العمل على حلها فى ضوء وجود كافة الجهات والشركات والكيانات المرتبطه بالمنظومه الاستهلاكية.
 
وأضاف رئيس الجهاز انه  يتم التنسيق حالياً لاطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الشهرية خلال شهر ديسمبر المقبل فى احدى محافظات الصعيد بالتنسيق مع محافظ الاقليم وذلك تأكيداً من الجهاز على الاهتمام بتقديم خدمة حماية المستهلك لكافة المواطنين فى شتى ربوع الوطن تأسيساً على المبدأ الدستورى بأنهم جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات .
 
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن كافة العاملين مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك هى رسالة وطنية يؤدونها لصالح المواطنين إيمانا منهم بحق المواطن فى الشكوى وواجب الجهاز فى التفاعل معه وحل الشكوى فى إطار القانون.
 
وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى على أهمية تعاون الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين لحل شكاوى المستهلكين ، وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة المواطن رقيب على رقم الواتساب (01281661880 ) أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك   WWW.CPA.GOV.EG أو التطبيق الاليكترونى " حماية المستهلك " على الهواتف الذكية   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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راضى عبد المعطى

شكاوى المواطنين اليوم المفتوح




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