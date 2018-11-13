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بنك ناصر يضيف خريجى دفعات 2012 و2013 ضمن 200 وظيفة شاغرة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:05 ص
بنك ناصر يضيف خريجى دفعات 2012 و2013 ضمن 200 وظيفة شاغرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلن  بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، إضافة خريجى دفعات 2012 و2013 ضمن الـ 200 وظيفة  بالدرجة الثالثة لدى البنك  للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية وانه يتم حاليا تلقى الطلبات  من خلال البريد  الإلكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG .

 وقال الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " انه يتم حاليا تلقى طلبات الراغبين للتقدم لشغل الوظائف من خلال البريد الإلكترونى للمعهد المصرفى  وفقا للشروط وذلك  حتى يوم 22 من نوفمبر الجارى ، وانه  يشترط أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا وأن يكون المتقدم من دفعات 2012، 2013  2014 ، 2015 ،2016 ، 2017 ، 2018 ، بعد اضافة دفعتين  من  الخرجين وهما 2012 ،و2013 .

كما يشترط أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معفًى منها نهائيًا بالنسبة للذكور وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث وأن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية  قبل تاريخ الإعلان  وإجادة اللغة الإنجليزية وتقديم  صورة شهادة التخرج وصورة شهادة الميلاد مميكنة وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول قبل الإعلان بالاضافة الى صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة النهائية وكذلك صورة شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها وفي حالة وجود اى متقدم ممن أدى الخدمة العامة بالبنك يرفق بالطلب ما يثبت ذلك.

 

 


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بنك ناصر

وظائف بنك ناصر

خريجى 2012 و2013




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