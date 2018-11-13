بريطانيا والاتحاد الأوروبى يتوصلان إلى مشروع اتفاق بشأن بريكست

رويترز

توصّلت لندن وبروكسل إلى مشروع اتفاق حول بريكست ستدرسه الحكومة البريطانية الأربعاء، حسب ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مساء الثلاثاء.

وأكد داونينغ ستريت فى بيان أن مفاوضين بريطانيين وأوروبيين توصلوا الى مشروع اتفاق بشأن بريكست.

وجاء فى البيان أن "الحكومة ستجتمع فى الساعة 14,00 ت غ غدا (الأربعاء) لدرس مشروع الاتفاق الذى توصلت إليه فرق التفاوض فى بروكسل واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة".

فى المقابل، سيجتمع سفراء الدول ال27 فى الاتحاد الاوروبى بعد ظهر الاربعاء فى بروكسل بحسب مصدرين دبلوماسيين.

ويلحظ مشروع الاتفاق بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركى مع الاتحاد الاوروبى وليس فقط ايرلندا الشمالية، الامر الذى كانت اقترحته بروكسل.

ويأتى هذا الإعلان بعد أيام من الضغط بسبب المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق قبل بدء مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى رسميا.

وكانت وكالة "برس اسوسييشن" البريطانية نقلت فى وقت سابق الثلاثاء عن مصدر حكومى بريطانى توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبى إلى "اتفاق تقني" حول بريكست سيدرسه مجلس الوزراء الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية عديدة أنه تم استدعاء الوزراء بشكل فردى مساء الثلاثاء إلى داونينغ ستريت قبل الجلسة الأربعاء.

ونقلت قناة "ار تى اي" الإيرلندية عن مصدرين حكوميين أنه تم التوصل إلى اتفاق لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد.

وكانت الحدود الإيرلندية إحدى العقبات الرئيسيّة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ذلك أنّ أيًا من الطرفين لا يرغب فى فرض حدود فعليّة مجددًا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذى وضع حدا لعقود من الاضطرابات.