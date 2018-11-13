"النبيذ الفرنسى".. ضحية جديدة لدونالد ترامب: يجب فرض تعريفة جمركية كبيرة

كتبت ريهام عبد الله

لا ينفك دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المثير للجدل، شن الهجوم على فئة مختلفة بقضية مختلفة كل مرة، ويستخدم دائما حسابه عبر تويتر، لإطلاق سهامه وشن هجماته على مختلف القضايا.

"النبيذ الفرنسى"، كان ضحية ترامب هذه المرة، الذى أكد ضرورة فرض تعريفة جمركية كبيرة على النبيذ الفرنسى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسهل دخول الخمور الفرنسية لأرضها، وهذا ما يجب أن يتغير وفقا لحديثه.

ترامب

وقال ترامب: "وفى التجارة، تصنع فرنسا نبيذا ممتازًا، لكن الولايات المتحدة تصنع أيضا، المشكلة أن فرنسا تجعل من الصعب جدًا على الولايات المتحدة بيع الخمور إلى فرنسا، وتكلفه تعريفة جمركية كبيرة، فى حين أن الولايات المتحدة تسهّل الخمور الفرنسية، وتعريفته الجمركية صغيرة، وهذا غير عادل، يجب أن تتغير!".