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المؤبد لـ3 أشخاص لقتلهم شخصا وإلقاء جثته بالزراعات بقنا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:30 م
المؤبد لـ3 أشخاص لقتلهم شخصا وإلقاء جثته بالزراعات بقنا محكمة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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عاقبت محكمة جنايات محافظة قنا، الدائرة الأولى، 3 أشخاص، من بينهم شقيقين، بالسجن المؤبد، وذلك لقيامهم بقتل سائق، وإلقاء جثته بالقرب من الزراعات بدائرة مركز قنا، بسبب وجود خلافات ثأرية قديمة فيما بينهم.

انعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد سامي، وردخان واحمد حسن، وامانة سر محروس قراعة ومحمد حسني.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2018، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغاً يفيد، بالعثور علي جثة، بدوي . ا . م، البالغ من العمر 35 عاماً، سائق، وبها أثار لطلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسد، وملقاة داخل الارض الزراعية بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

وكشفت التحريات الجنائية لرجال المباحدث بمديرية الامن، إتهام كلاً من، محمود . ج . م، وشقيقه سيد، وأحمد . ا . ا، قيامهم بقتل السائق، بإطلاق وابلاً من النيران تجاهه وذلك بسبب خلافات الثار بينهما، وإلقاء جثته في إحدي الزراعات القريبة من الطريق العام بقرية الأشراف في مركز قنا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهمين، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات بعد التوصل لكافة أدلة القتل، بارتكابهما الواقعة، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.

 


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