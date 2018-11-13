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القبض على 3 متهمين بسرقة سيارة أجرة تحت تهديد السلاح فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:22 م
القبض على 3 متهمين بسرقة سيارة أجرة تحت تهديد السلاح فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبو صوير من القبض على 3 متهمين بسرقة سيارة أجرة تحت تهديد السلاح فى أبو صوير بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد هشام مروان مأمور مركز أبو صوير من "واصف .و.و " 21 عاما سائق مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية باكتشافه سرقة السيارة رقم (ط ص ج 9695) أجرة الإسماعيلية خاصته ــ ماركة هيونداى وبداخلها الهاتف المحمول الخاص به ــ ماركة هواوى وتحرر المحضراللازم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد فوزى مدير المباحث وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية ضم الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه، وأوكل لفريق البحث سرعة القبض على المتهمين واستعادة السيارة المسروقة وتقديمهم للعدالة.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  كل من المتهم "إبراهيم. ال .ا " 22 عاما، والمتهم "إسماعيل ا.ا" 25 عاما عاطل والمتهم "محمد .ح" 22 عاما عاطل جميعهم مقيمين دائرة مركز أبو صوير.

وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة المتهم الأول سلاح ناري (فرد روسى) و3 طلقات وبحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض (سكين) وهاتف محمول ــ ماركة هواوى (الخاص بالمبلغ) وبحوزة المتهم الثالث سلاح أبيض (مطواة).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما توصلت إليه التحريات أقر المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، المتهمان الثاني والثالث أقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع، الهاتف المحمول المضبوط من متحصلات السرقة وقيامهم جميعاً بسرقة السيارة وإخفائها لحين التصرف في أجزائها .

وبارشادهم تم ضبط السيارة بناحية عزبة الورشة – دائرة مركز أبوصوير، تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 


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