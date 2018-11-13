القبض على سائق وبحوزته 120كيلو بانجو قبل ترويجها فى السويس

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

ألقت أجهزة البحث الجنائى بالسويس، القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 120 كيلو جرام لمخدر البانجو، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق بدائرة قسم شرطة الجناين، من ضبط "سيد.ف.م" 35 سنة، سائق بشركة توريدات، كائنة بمنطقة الشرابية بالقاهرة، ومقيم بالمطرية، وذلك أثناء قيادته السيارة النقل رقم "د ى م 273 " بمنطقة المفارق طريق رأس سدر/ النفق، وبتفتيشها عثر بداخلها على 4 أجولة كبير الحجم بداخلها عدد 39 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 120كيلو، مبلغ مالى قدرة 17000جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.