القابضة المعدنية تنجح فى تسوية مديونية الحديد والصلب لدى بنك مصر

كتب عبد الحليم سالم

استقبل اليوم الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك للإتفاق على بروتوكول لتسوية مستحقات البنك لدى شركة الحديد والصلب المصرية والناشئة عن القضية رقم 3374 لسنة 121 ق والقضية رقم 295 لسنة 9 ق إقتصادية القاهرة والتى أصدرت المحكمة حكمها النهائى بسداد مستحقات البنك البالغة نحو 58.7 مليون دولار للقضيتين بخلاف فوائد تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وقال بيان الشركة القابضة مساء اليوم انه تم الإتفاق على تسوية المديونية مقابل حصول البنك على قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب وإسقاط كافة الفوائد وجزء من أصل الدين ،مع التنازل عن كافة الدعاوى القضائية والتى يُقدر جانب منها بنحو 6 ملايين دولار أخرى، وقد حضر الإجتماع المهندس عبد العاطى صالح رئيس شركة الحديد والصلب وعدد من قيادات الشركة القابضة المعدنية وبنك مصر وتطرق اللقاء إلى أوجه مختلفة للتعاون وجارى الإنتهاء من إعداد البروتوكول خلال أيام واعتماده من الجهات المختصة.