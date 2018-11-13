السيسى يحدد خارطة طريق حل الأزمة الليبية فى القمة المصغرة بـ "باليرمو"

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أية مقترحات لحل الأزمة الليبية لابد وأن تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية نظرا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة.

وأشار الرئيس، خلال القمة المصغرة بشأن ليبيا في باليرمو الإيطالية، إلى أن تكون تلك المقترحات متسقة مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي، وأن يتحمل جميع الليبيين مسؤولية التنفيذ.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على أن يكون دور المجتمع الدولي في مجمله داعماً للتسوية في ليبيا بدون أى انحياز لطرف من الأطراف، أخذاً فى الاعتبار أهمية عامل توحيد مسار الحل السياسى لمنع الأطراف التي تهدف لعرقلة التسوية في ليبيا للمناورة بين مسارات دولية متوازية.