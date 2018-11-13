السجن 5 سنوات لسيدتين و4 آخرين لاتهامهم بالخطف والسطو المسلح فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين " دنيا.و" و" نورا.م" و"أحمد.م" و"فهد.ف" وحمادة.م" و" وعلى .ق " بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، واختطاف المجنى عليه "بدرى .ج" واستولوا على سيارة نصف نقل محملة بجهاز العرائس بدائرة مركز أخميم .

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد بأمانة سر محمود سيد وعبده حلمى.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره على الطريق بدائرة مركز أخميم بسيارة محملة بجهاز عرائس استوقفه المتهمون حاملين الأسلحة النارية وقاموا بخطفه والاستيلاء منه على السيارة وجهاز العرائس وفروا هاربين ، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات على الطرق وبعد تقنين الاجراءات تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .