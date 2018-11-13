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السجن 5سنوات لصاحب شركة وعامل لسرقتهم كابلات الكهرباء بقنا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:40 م
السجن 5سنوات لصاحب شركة وعامل لسرقتهم كابلات الكهرباء بقنا محكمة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور عصام فكري إسماعيل، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني، وماركو سمير فرج، وسكرتارية أحمد صالح أبوسحلي، وأسامة الأمير، صاحب شركة وعامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة كابل كهربائي جهد متوسط مملوك لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمركز الوقف، شمال قنا.

تعود أحداث القضية إلى 20 فبراير 2018 عندما وجهت النيابة العامة بمركز الوقف شمال محافظة قنا للمتهمين محمد.ش.ع.ه، صاحب الشركة المصرية الإيطالية، مقيم بشارع المريوطية بمنطقة فيصل بالجيزة، وناصر.ص.خ، عامل، تهمة الشروع في سرقة كابل كهربائي جهد متوسط مملوك لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وضبطهما متلبسين، بمركز الوقف.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 682 لسنة 2018 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 1503 لسنة 2018 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.


 

 
 

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